Le Tour de France 2023 devrait, sauf surprise, offrir un duel entre le Danois Jonas Vingegaard, tenant du titre, et le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021. Le départ de la course cycliste la plus attendue de l'année sera donné ce samedi 1er juillet depuis Bilbao, en Espagne. Une étape à ne pas manquer selon Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, invité vendredi matin sur RTL.

"Le Grand départ va avoir un caractère particulier, avec des côtes très raides puisque on verra les favoris épaules contre épaules dès les premiers jours", a assuré l'ancien journaliste. Cette première étape, une boucle de 182 km autour de Bilbao, présente en effet un final explosif avec trois côtés à escalader dans les quarante derniers kilomètres, dont la côte de Pike (2 km à 10%), placée à moins de dix bornes du but.



Christian Prudhomme s'attend également à un grand succès populaire au Pays basque, une terre passionnée de cyclisme. "Les Basques sont fous de vélo, ils connaissent les champions et le cyclisme. On se souvient des marées orange pour l’équipe Euskaltel Euskadi dans les Pyrénées", a-t-il ajouté.



Le retour au Puy-de-Dôme

Autre grand moment de ce Tour 2023 : l'ascension du Puy-de-Dôme, dans le Massif central, pour une 9e étape de 182,4 km, le dimanche 9 juillet. "Il y aura le puy de Dôme, un retour après 35 ans d’absence. Avant le 12 juillet 1998 et le titre de champion du monde des footballeurs, il y a eu le 12 juillet 1964 et le duel Anquetil-Poulidor. Le Puy-de-Dôme, ce sont les racines, le mythe du Tour", a estimé Christian Prudhomme.

L'édition 1964 du Tour a été marqué par un duel homérique entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, au coude-à-coude et avec "Poupou" reprenant 42 secondes sans pour autant pouvoir priver Anquetil d'un cinquième sacre final.

Mais le Tour de France n'est plus passé par le Géant d'Auvergne depuis 1988, notamment pour préserver ce site naturel aux routes étroites. Pour cette raison, les spectateurs seront ainsi privés des quatre derniers kilomètres de ce col classé hors-catégorie, et donc de la conclusion de l'étape.

La Loze, ce col dantesque

La troisième étape à ne pas manquer pour Christian Prudhomme est celle qui comporte l'ascension du terrible col de la Loze, dans les Alpes. Cette montée, qui comporte des passages ahurissants à plus de 20%, n'a fait son entrée sur le Tour qu'en 2020 mais a tout de suite acquis le statut de "classique".

"L’étape du col de la Loze, celle de Courchevel, est celle avec le plus de dénivelés : 5.100 mètres. Ce col de la Loze est très récent, très dur, avec des pentes hallucinantes et surtout des ruptures de pentes terribles. Il faudra être un très grand champion pour y gagner", a détaillé le patron du Tour.

Cette 17e étape, longue de 165,7 km, arrivera à Courchevel le mercredi 19 juillet. Le col de la Loze, avec ses 2.304 m, sera le toit de cette édition.