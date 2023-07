Tour de France : des coureurs dénoncent des jets de punaises sur les routes par des spectateurs

Lilian Calmejane était en colère dimanche après l’arrivée de la deuxième étape du Tour de France. Le coureur français de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty a publié une vidéo sur Twitter, où il dénonce avec force des jets de punaises sur les routes par certains spectateurs. "Merci pour ce genre de connerie humaine. Je pense ne pas avoir été la seule victime de crevaison dans le final. Sachez qu’on peut tomber et se faire très mal avec vos conneries, bande d’abrutis", a-t-il écrit, très en colère. "Aujourd’hui il y a des petits malins qui ont mis des clous", dit Lilian Calmejane dans la vidéo, comptant près de dix clous dans la roue avant et assurant avoir tenu "plus de dix kilomètres comme ça".



D’autres coureurs ont confirmé les propos du coureur français, vainqueur d’une étape sur le Tour de France 2017. Sous les commentaires de son post Twitter, le cycliste belge Oliver Naesen (AG2R) a répondu par un : "pareil". Jonas Rickaert, autre coureur belge (Alpecin), a publié une photo avec un clou ou une punaise dans une roue de son vélo, en demandant "s’il vous plaît, ne faites pas ça les gars".

"J'ai été victime d'une crevaison peu de temps avant la dernière ascension", a également expliqué le Français Guillaume Martin (Cofidis), interrogé par RMC Sport. "On se demandait s'il n'y avait pas des punaises. On est trois coureurs de l'équipe à avoir crevé à cet endroit-là", s’est-il interrogé.

