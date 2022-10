Le Tour de France 2023 s'élancera de Bilbao, en Espagne, le 1er juillet. Les étapes du parcours ont été dévoilées jeudi 27 octobre. Des volontaires sont déjà recherchés pour encadrer les 21 étapes de cette prochaine édition. En 2022, 28.000 policiers, gendarmes et pompiers avaient été déployés sur l'ensemble du parcours par le ministère de l'Intérieur, indique le Tour de France sur son site. Pour assurer la sécurité des spectateurs et des coureurs, l'organisation de l'événement veille à déployer plusieurs équipes durant le Tour.

Déjà, les pompiers de France ont annoncé rechercher des volontaires pour le Tour de France, qui aura lieu du 1er au 23 juillet, mais aussi pour le Tour de France Femmes, qui se tiendra du 23 au 30 juillet. Les préinscriptions sont ouvertes depuis jeudi 27 octobre. Pour candidater, il faut être sapeur-pompier professionnel ou volontaire, avoir 21 ans et être titulaire du permis B depuis au moins trois ans. Les pompiers recherchent des personnes qui souhaitent "transmettre [leur] engagement citoyen auprès du grand public".



Dans leur questionnaire, les pompiers demandent aux volontaires de décliner leur identité, de préciser l'union départementale dans laquelle ils sont inscrits et d'indiquer un domaine de prédilection. Les sapeurs-pompiers ont le choix entre la caravane publicitaire, la zone technique et la fan park. Ils peuvent ensuite indiquer leurs disponibilité durant le mois de juillet 2023 et doivent envoyer une photo d'eux.

