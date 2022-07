Tour de France Femmes : qui est Annemiek van Vleuten, la gagnante de cette 1re édition ?

Elle était favorite et elle n'a pas tremblé ! La Néerlandaise Annemiek van Vleuten, leadeuse de l'équipe Movistar, a décroché la première édition de ce Tour de France Femmes nouvelle formule. Vainqueure la veille en solitaire au Markstein, Van Vleuten a remis ça dimanche sur la dernière étape en écrasant à nouveau la concurrence à la Super Planche des Belles Filles.

La Néerlandaise décroche à 39 ans son premier "vrai" Tour de France, même si elle avait déjà remporté par deux fois "La course by Le Tour de France", ancienne version du Tour de France Femmes, mais qui se déroulait sur une seule, ou parfois deux étapes seulement. Si certains ont découvert Annemiek van Vleuten cette année en suivant le Tour de France, la Néerlandaise est pourtant tout sauf inconnue. Elle possède l'un des plus beaux palmarès du peloton : vainqueure du Tour des Flandres en 2011 et 2021 ou encore du Tour d'Italie en 2018, 2019 et 2022. Elle est également championne du monde sur route en 2019 et championne olympique du contre-la-montre à Tokyo en 2021.

Née à Vleuten, petit village situé dans la commune d'Utrecht, elle est d'abord à l'aise au football, puis elle s'essaie au vélo sur le tard, à 24 ans en 2006. Deux ans plus tard elle intègre l'équipe professionnelle Vrienden van het Platteland qui fusionnera avec l'équipe Nederland Bloeit pour devenir plus tard la Rabobank. Passée par la Mitchelton-Scott avec laquelle elle gagne ses deux premiers Giro, Annemiek van Vleuten atterrit à la Movistar en 2021.

