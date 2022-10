Tour de France 2023 : l'étape vosgienne s'annonce spectaculaire

Sur le bord de la route, Thierry Gouvenou, directeur des compétitions chez ASO, l'organisateur du Tour de France, montre le tracé de cette avant-dernière étape de la Grande boucle 2023. Le ballon d'Alsace, le col de Schlucht, le Petit ballon, le Platzerwasel... Six ascensions dans les Vosges, à la veille de Paris, c'est inédit. "Des fois, des étapes plus courtes et pentues font autant de dégâts que des longs cols alpins", promet Thierry Gouvenou.

Les routes sont parfois étroites, le bitume rugueux, les pentes à 16 ou 18 %. Les favoris ne pourront pas se cacher. "Quand on fait une cyclo ou une compétition de vélo, on n'a aucune difficulté à faire un tracé qui soit spectaculaire et qui soit sportivement hyper intéressant", assure Pierre-Jérôme Collard, adjoint aux sports à la mairie de Bellefort.

Et pour Thierry Gouvenou, cette étape promet un beau spectacle : "On s'aperçoit, dans le cyclisme moderne, que c'est ce genre de pente qui fait vraiment la différence, parce que si l'on met une pente régulière, les coureurs arrivent à lisser leurs efforts. Mais sur des pentes comme ça, il peut se passer des choses intéressantes et notamment des défaillances."

Les collectivités locales voient déjà plus grand pour attirer à nouveau le Tour les prochaines années, avec l'aménagement d'une voix verte, pour l'instant délaissée, au pied du grand Ballon, ce qui deviendrait le seul col hors catégorie du Massif Vosgien.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info