Tour de France : comment les coureurs appréhendent les descentes après la mort du Suisse Gino Mäder

Le grand départ du Tour de France 2023 aura lieu le samedi 1er juillet à Bilbao, en Espagne. Pour l'arrivée, ce sera le dimanche 23 juillet sur les Champs-Élysées, à Paris. Le 16 juin, lors de la 5e étape du Tour de Suisse, le jeune coureur helvète Ginö Mader, 26 ans, est décédé des suites d'une chute à vive allure dans la descente vertigineuse du col de l'Albula après une journée harassante marquée par trois ascensions au-delà de 2.000 mètres d'altitude.

Quelles répercussions a-t-il eu chez les uns et les autres ? Comment le peloton vit-il avec cette part de risque ? Quelles mesures peuvent être prises pour assurer voire améliorer la sécurité des coureurs ?

Ce drame a une nouvelle fois rappelé combien "le cyclisme est un sport dangereux, il faut mettre les mots sur la situation", souligne Nicolas Georgereau, monsieur Tour de France sur RTL.

"Il vont parfois dans les descentes à plus de 100 km/h, complète Philippe Raimbaud, agent de coureurs (...) Et ils n'ont aucune protection" à part leur casque.

