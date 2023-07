Tour de France 2023 : 20e Belfort - Le Markstein Fellering samedi 22 juillet

Sur le papier, cette 20e étape Belfort-Le Markstein sentait la poudre, avec ses six ascensions, son final quasiment au sommet, son format réduit à 133,5 km. Et si l'écart entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar n'avait pas explosé en deux jours dans les Alpes, il y avait matière à une dernière grande explication, à renverser la table pour se parer - ou rester - en jaune à la veille de l'arrivée à Paris.

De bataille pour la 1re place du classement général il n'y aura sans doute pas, le Danois ayant écrasé le "chrono" de Combloux avant d'assister à la défaillance du Slovène dans le col de la Loze vers Courchevel. Avec 7 minutes et 35 secondes, Vingegaard, remportera sauf incident majeur son deuxième Tour d'affilée, dimanche 23 juillet. Les deux étapes de "transition" entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse puis entre Morans-en-Montagne et Poligny ne laisse prévoir un effondrement total, même si Pogacar se lance dans l'insensé.

Le maillot blanc a en revanche l'espoir de décrocher une victoire d'étape pour son équipe, que ce soit grâce à lui ou via un équipier comme Adam Yates ou Rafal Majka. La bataille risque d'être épique entre tous ceux qui sont encore en état de lever les bras sur la ligne, et pour le maillot à pois de meilleur grimpeur : le menu s'annonce copieux, corsé avec en entrée le Ballon d'Alsace (2e catégorie, 11,5 km à 5,2% de pente moyenne, sommet au km 24).



Deux 1re catégorie à la suite dans le final

Ce sont encore deux cols de 2e catégorie qui sont à avaler ensuite, le col de la Croix des Moinats (2e catégorie, 5,2 km à 7%, sommet au km 56,5) et le col de Grosse Pierre (2e catégorie, 3,2 km à 8%, sommet au km 63,5), très vite suivi d'un 3e catégorie, le col de la Schlucht (3e catégorie,4,3 km à 5,4%, sommet au km 77,8). Reste deux 1re catégorie pour faire la différence : le Petit Ballon (9,3 km à 8,1%, sommet au km 108,2) et le col du Platzerwasel (7,1 km à 8,4 %, sommet au km 125,3), à 8 km de la ligne.

Départ fictif de cette 20e étape à 13h30, départ réel à 13h45, arrivée prévue entre 16h55 et 17h20

Tour de France 2023 : le profil de la 20e étape Crédit : SABRINA BLANCHARD / AFP

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info