Tour de France 2022 : 17e étape Saint-Gaudens - Peyragudes mercredi 20 juillet

La 17e étape du Tour propose mercredi 20 juillet un parcours de "seulement" 129,7 kilomètres entre Saint-Gaudens et l'arrivée sur l'altiport de Peyragudes-Balestas, lieu de tournage voici un quart de siècle de scènes spectaculaires d'un James Bond, "Demain ne meurt jamais". Mais "après une cinquantaine de kilomètres de plaine, ça monte et ça descend sans temps mort jusqu'à l'arrivée", prévient le directeur de course Thierry Gouvenou.

Le col d'Aspin (1re catégorie, 12 km de montée à 6,5% de pente moyenne), un classique pyrénéen, et la Hourquette d'Ancizan (2e catégorie, 8,2 km à 5,1%), une découverte plus récente, précèdent le col de Val Louron-Azet (1re catégorie, 10,7 km à 6,8%), propice aux attaques sur une route rugueuse à la pente irrégulière.

L'ascension finale, longue de 8 kilomètres à 7,8 % (1re catégorie), se conclut par une rampe encore plus sévère (16 %), où Romain Bardet s'était montré le plus fort lors de la précédente arrivée en 2017 devant le Colombien Rigoberto Uran. Mais la dernière montée était sensiblement plus courte (2,4 km) pour rejoindre l'altitude de 1.580 mètres. Départ à 13h15 (lancé à 13h25), arrivée prévue entre 16h50 et 17h15.

Tour de France 2022 : le profil de la 17e étape Crédit : Vincent LEFAI, Sabrina BLANCHARD / AFP

