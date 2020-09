et AFP

publié le 08/09/2020 à 20:48

Après Alexander Kristoff à Nice (1re étape), Caleb Ewan à Sisteron (3e), Wout Van Aert à Privas (5e) et Lavaur (7e) et Sam Bennett à l'Île de Ré (10e), un sprinteur parviendra-t-il à s'imposer à Potieirs, mercredi 9 septembre, en conclusion de la 11e étape ? La ligne d'arrivée est située au bout d'une longue ligne droite de 1,5 km, certes précédée d'un petit faux-plat montant susceptible d'être exploité par un finisseur.

Auparavant, le parcours ouest-est de 167,5 km au départ de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) ne présente qu'une seule côte comptant pour le classement de la montagne, la côte de Cherveux (4e catégorie, 1,1 km de montée à 4,4 % de pente moyenne), peu après la mi-course.

six fois ville départ au cours des 40 dernières années, dernières années, Poitiers (préfecture de la Vienne) n'a plus accueilli d'arrivée sur le Tour depuis 1978, avec une victoire du sprinteur irlandais Sean Kelly. Départ fictif à 13h25, réel à 13h40, arrivée prévue entre 17h15 et 17h40.

Tour de France 2020 : le profil de la 11e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN / AFP