Tour de France 2019 : le symbole qui donne du courage à Alaphilippe

publié le 18/07/2019 à 20:01

La première épreuve pyrénéenne a eu lieu ce jeudi 18 juillet. Le Britannique Simon Yates, hors jeu pour le classement général, a fini premier de la douzième étape du Tour de France, à Bagnères-de-Bigorre. S'il est l'un des grands noms du peloton, il joue un rôle secondaire depuis le début du tour.

Julian Alaphilippe conserve son maillot jaune, cent ans après sa création. Le 19 juillet 1919, le Français Eugène Christophe portait pour la première fois un maillot jaune. Un symbole supplémentaire qui devrait donner du courage au cycliste pour la grande étape de demain, où il va falloir être le plus rapide possible. Il entend défendre le maillot "avec honneur" pour le contre-la-montre, qui aura lieu à Pau. Julian Alaphilippe partira en tête pour 27 kilomètres et 200 mètres. Les coureurs passeront par Gelos, Cériset, la côte d'Esquillot, Gan et Jurançon.

Pour l'occasion du centenaire du maillot, Emmanuel Macron sera présent sur le tour.

Il reste encore dix étapes dans ce Tour de France 2019, l'équipe en tête du classement est pour l'instant l'Américaine Trek.