et AFP

publié le 18/07/2019 à 12:27

Mauvaise surprise à l'arrivée de la 11e étape du Tour de France pour l'équipe belge Lotto-Soudal. À Blagnac, près de Toulouse, la chambre d'hôtel des coureurs a été cambriolée après l'arrivée de la course dans la Ville rose, mercredi 16 juillet.

Le cambriolage a eu lieu vers 21h, dans un hôtel proche de l'aéroport où deux autres équipes séjournaient également mais qui n'ont subi aucune intrusion. "Les vols, qui portent sur 45.000 euros, concernent du matériel informatique et vidéo", indique l'organisation du Tour. C'est la chambre d'un vidéaste de l'équipe qui a été visée, a précisé un porte-parole de l'équipe Lotto-Soudal.

Une soirée qui finit mal pour les coureurs alors que la journée leur avait souri sur la Grande boucle. L'Australien Caleb Ewan, membre de l'équipe, a remporté au sprint la 11ème étape qui reliait Albi et Toulouse. Il va falloir rester concentré pour la course du jour qui partira de Toulouse pour rejoindre Bagnère-de-Bigorre. Elle marquera l'entrée en montagne avec deux cols de première catégorie : Peyresourde et la Hourquette d'Ancizan.