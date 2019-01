Tour de France 2019 : ce que l'on sait déjà du parcours

publié le 24/10/2018 à 08:32

Chaque année à la fin du mois d'octobre, un jeudi matin aux alentours de 11 heures au Palais des Congrès de Paris, les regards se tournent vers Christian Prudhomme avec cette grande question dans les têtes : à quoi ressemblera le prochain de Tour de France, même s'il aura lieu plus de huit mois plus tard.



La ville hôte du grand départ, Bruxelles, est connue depuis le 30 mai 2017. La plus grande course par étapes au monde s'élancera depuis l'étranger pour la 23e fois, de la capitale de la Belgique pour la 2e fois après 1958. Christian Prud'homme, le patron de la course, et son équipe ont ainsi souhaité célébrer le 50e anniversaire de la première des cinq victoires d'Eddy Merckx sur le Tour.

En 2019, qui sera également l'année du centenaire du premier maillot jaune, l'étape inaugurale proposera une boucle de 192 km autour de Bruxelles en passant par Charleroi. Les coureurs passeront notamment par le mythique Mur de Grammont (km 43), juge de paix du Tour des Flandres. Un sprinteur devrait lever les bras sur la ligne d'arrivée le samedi 6 juillet.

Tour de France 2019 : le parcours de la 1re étape Crédit : ASO

Le maillot jaune devrait changer d'épaules dès le lendemain à l'issue d'un contre-la-montre par équipes de 28 km entre le Palais Royal de Bruxelles et l'un des monuments phares de la ville, l'Atomium, construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1958. Le chrono collectif était également au programme du Tour 2018 (35 km lors de la 3e étape Cholet-Cholet).

Tour de France 2019 : le parcours de la 2e étape Crédit : ASO

Voilà pour les certitudes, en plus de l'arrivée sur les Champs-Élysées le dimanche 28 juillet. Mais plusieurs indiscrétions ont déjà filtré sur la suite du programme. En croisant plusieurs sources, c'est un Tour exclusivement sur la moitié Est de la France, avec les Pyrénées en plus, qui se dessine. La règle de l'alternance prévaut. La Vendée, la Bretagne et le Nord ont été servis en 2018.



Les coureurs devraient entrer dans l'Hexagone lors de la 2e étape, probablement dans la localité de Binche et à destination d'Épernay. La première arrivée en altitude pourrait se faire dans le Jura, à La Planche des Belles Filles, lors de la 6e étape, après des liaisons Reims - Nancy et Metz - Mulhouse.

Les Pyrénées avant les Alpes

Le peloton va sans doute ensuite rejoindre le massif central via Chalon-sur-Saône, Mâcon et Saint-Étienne pour une arrivée à Brioude le dimanche 14 juillet (9e étape). Une longue étape Saint-Flour - Albi se dessine le lendemain. Après un sprint massif attendu à Toulouse, la très haute montagne fera son apparition avec une trilogie pyrénéenne. La 12e étape conduira sûrement à Bagnères-de-Bigorre, la 13e au sommet du col du Tourmalet, la 14e à Foix - Prat d'Albis.



La course poursuivrait ensuite son retour vers l'Est du pays, en s'arrêtant à Nîmes pour un contre-la-montre individuel. Les trois étapes alpestres pourraient être Embrun - Valloire, Maurienne - Tignes et Albertville - Val Thorens à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Rambouillet est pressentie pour être la ville-départ de la 21e et dernière étape. Verdict jeudi 25 octobre aux alentours de 11h.