Toulouse champion d'Europe : "On avait besoin de cette joie", confie le maire

publié le 23/05/2021 à 10:08

Onze ans jour pour jour après sa dernière victoire, le Stade Toulousain a été sacré champion d'Europe de rugby pour la cinquième fois, après sa victoire face à La Rochelle (22-17), samedi 22 mai. Le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc (LR), en "déborde de joie", comme il l'a confié au micro de RTL. "Cela faisait quelque temps qu’on attendait ça. Le Stade Toulousain connaît un retour dans une dynamique qui est formidable, tout cela arrive au moment du déconfinement, j’avoue que ça amène beaucoup de joie, on en avait besoin."

Certes, Jean-Luc Moudenc regrette que les célébrations n'aient pas pu être aussi festives qu'elles l'auraient été en temps normal. En effet, le préfet avait décrété la fermeture des terrasses à 19h et barré l'accès à la place du Capitole. "Mais je crois que le préfet a pris la bonne décision, le président du Stade et moi-même l’avons approuvée, car le virus est encore là et tout cela est trop tôt. Les Toulousains l’ont bien compris, beaucoup d’entre eux ont regardé le match depuis chez eux, une partie a pu aller en ville. On a eu la chance d’avoir des habitants responsables, des cafetiers et restaurateurs qui l’ont été aussi."

"Il n’y a pas eu de débordements, il y a eu beaucoup de respect, tout cela est un motif de satisfaction supplémentaire", a-t-il salué. Il donne rendez-vous aux Toulousains "plus tard" pour la traditionnelle présentation du trophée depuis le balcon de la mairie, place du Capitole. "La fête, on la fera. Mais on ne peut pas le faire (maintenant, NDLR), ça serait irresponsable. On ne veut pas exposer les Toulousains et relancer le virus."