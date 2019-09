et AFP

publié le 30/09/2019 à 16:57

Tatiana Golovin de retour en compétition 11 ans après, c'est sur le point de devenir une réalité. Les organisateurs du tournoi de Luxembopurg ont annoncé lundi 30 septembre avoir envoyé une invitation (wild card dans le jargon tennistique) à la Française désormais âgée de 31 ans pour qu'elle en dispute les qualifications, avant peut-être d'intégrer le tableau final.



Numéro 12 mondiale à son sommet en février 2008 six ans après ses débuts chez les professionnelles, "Tati", s'était retirée des courts quelques mois plus tard 2008 en raison d'une maladie inflammatoire des articulations. Elle occupait ces dernières années un poste de consultante à la télévision, notamment pour France Télévisions puis Canal+ et beIN Sports.

Avant de ranger ses raquettes une première fois, la native de Moscou, arrivée en France à l'âge de 8 ans, a gagné deux titres WTA (Amelia Island et Portoroz en 2007) et atteint les quarts de finale de l'US Open en 2006. La Française s'est alignée à trois reprises au tournoi de Luxembourg (2004, 2006, 2007), où elle a atteint deux fois les quarts de finale.