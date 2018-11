Michael Schumacher : son fils Mick courra en F2 en 2019

publié le 27/11/2018 à 14:28

Le fils du septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher marche dans les pas de son illustre père. Récemment sacré champion d'Europe de Formule 3, il sera pilote F2 de l’équipe italienne Prema Powerteam pour la saison 2019. Fils de Corrina et Michael, Mick Schumacher, 19 ans, a commencé la compétition par le karting à l’âge de neuf ans sous le nom de Mick Betsch, nom de jeune fille de sa mère.



Il devient en 2014 et sous le nom de Mick Junior vice-champion du monde de karting. L’année suivante, il débute en Formule 4 et devient vite, selon les observateurs, un pilote très rapide, certains précisant qu’il a la graine pour être un futur grand champion.

"Je suis vraiment impatient de disputer ma prochaine saison avec Prema en FIA F2, déclare le pilote allemand dans un communiqué. C'est une étape logique de mon parcours sportif à mes yeux, car je souhaite améliorer encore mon expérience technique et mes compétences en pilotage. Pour moi, c’était très clair d’entrer en FIA F2 avec Prema. Je ne saurais trop remercier la famille Prema de ce que nous avons accompli ensemble, en particulier cette année, de la façon dont nous avons continué à nous développer ensemble.

C’est un pilote extrêmement talentueux et dévoué René Rosin, directeur de l'écurie Prema Partager la citation





"Nous sommes fiers d’accueillir Mick dans notre équipe FIA F2 en 2019, déclare pour sa part le directeur de l'écurie, René Rosin. C’est un pilote extrêmement talentueux et dévoué. Travailler avec lui est un plaisir et nous avons hâte de commencer cette aventure ensemble. Ce championnat n’est pas une tâche facile en raison de sa courbe d’apprentissage pour les débutants, en particulier lors de l’introduction de la nouvelle voiture, mais nous pensons que Mick a la maturité et les compétences nécessaires pour le remporter".



Mick Schumacher était à ski avec son père le 29 décembre 2013 lorsque ce dernier a été victime d’un accident lui causant de graves blessures au cerveau.