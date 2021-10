Sport : la première Coupe du monde de ballon de baudruche a eu lieu en Espagne

Alors que dans un tout petit peu plus d'un an se déroulera la coupe du monde 2022 de football au Qatar, une bien étrange autre compétition s'est déroulée pour la première fois en Espagne, sur les installation de Port Aventura, les 14 et 15 octobre dernier. La "Balloon World Cup", la coupe du monde de ballon de baudruche, a vu le jour et c'est une idée... de Gérard Piqué, footballeur espagnol au FC Barcelone.

Comme l'indique Ouest France, le déroulé de la compétition s'est effectué dans les règles de l'art. Ainsi, 32 pays se sont affrontés à l'intérieur d'une pièce vitrée et semée d'obstacles tel qu'une voiture, des meubles ou encore des plantes. La règle du jeu est simple : si le ballon touche le sol, le point va à l'adversaire.

Évidemment, la France a eu son représentant : Pol Jorquera, mais ce dernier n'a pas fait long feu dans la compétition puisqu'il a été sorti dès le premier tour. Il en garde cependant un très bon souvenir : "Ce qui m’a plu, c’est le fait que ce soit un sport simple auquel on a tous déjà joué. Ça demande beaucoup d’agilité et de vitesse. Moi qui adore le basket, je retrouve cette intensité multipliée par dix, et j’adore ça", a-t-il confié au Huffpost.

Pour la première édition de l'histoire, c'est un péruvien de 18 ans qui l'a emporté, Francesco de la Cruz, reparti avec un chèque de 100.000 euros. Diffusée notamment sur Twitch, la compétition a rencontré un franc succès, ce qui a poussé Gérard Piqué a mettre en place une seconde édition, et le Catalan a soif d'ambition puisqu'il a partagé un tweet du comité olympique international espagnol qui félicitait le vainqueur péruvien de cette première coupe du monde, ajoutant la mention : ”@Paris2024 ?”. Affaire à suivre.