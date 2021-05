SPORT AUTOMOBILE : Philippe Alliot de nouveau en course après son cancer

publié le 01/05/2021 à 14:34

Ce samedi 1er mai 2021 restera une date à jamais gravée dans la mémoire de Philippe Alliot. A 66 ans, l’ancien pilote de Formule 1 a participé, au volant d’une Alpine A110, aux premiers essais d’une course d’endurance sur le circuit Paul Ricard du Castellet, course d’Ultimate Cup Series qui se déroulera dimanche 2 mai.

« Etre ici est déjà une victoire. Quand je suis arrivé sur le circuit hier matin, je n’ai pu retenir mon émotion. C’est ma victoire sur la maladie, c’est ma revanche sur ce cancer et c’est aussi un objectif que je m’étais fixé dans ma guérison »

Philippe Alliot qui entre 1984 et 1994 a pris 109 fois le départ d’un Grand Prix de Formule 1 s’est retrouvé confronté à un cancer en juin 2019. Opéré à quatre reprises, traité en chimiothérapie puis en radiothérapie pendant de longs mois, il s’était fixé comme objectif de remonter un jour dans une voiture de course.

Philippe Alliot dans son stand sur le circuit du Castellet Crédit : Frédéric Veille

« Mais mon premier défi fut de gravir le col de Teghime, entre Bastia et Saint-Florent, à vélo. Ce que j’ai fait il y a quinze jours, dans la douleur mais avec une immense joie en arrivant au sommet après 13 kilomètres d’ascension. »

L’ancien pilote Ligier puis Larousse qui a également disputé les 24 heures du Mans à dix reprises, participe donc ce week-end à la première course de sa nouvelle vie. « Ce que je n’envisageais pas il y a quelques mois. Mais mes années d’entrainement de sportif de haut niveau et mon mental m’ont permis d’être au Castellet ce week-end »

Et c’est justement avec son compère de toujours, Gérard Larousse, 80 ans, ex pilote de F1 et fondateur de sa propre écurie en 1987 que Philippe Alliot prendra le départ de la course au volant de l’Alpine A 110 aux couleurs de « Vaincre le cancer »