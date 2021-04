F1 - Grand Prix du Portugal : Pierre Gasly et Esteban Ocon espèrent briller

publié le 30/04/2021 à 10:02

Lors des deux premiers rendez-vous de la saison à Bahrein puis Imola, Pierre Gasly n’a marqué que six points, Esteban Ocon deux. C’est trop peu à la vue du potentiel et des ambitions des deux Français et de leur voiture.

Au Portugal, sur le circuit de l'Algarve, Pierre Gasly sur son Alpha Tauri espère donc ne pas rater sa course et faire les bons choix. « Nous avons sur les deux premiers Grand Prix réussi à passer quelques très bons samedis après-midi, ce qui est encourageant. Nous devons nous concentrer pour essayer de faire en sorte que nos dimanches soient meilleurs avec des courses propres, sans les erreurs qu'on a pu commettre sur les deux premières. »

Pierre Gasly le 29 avri 2021 à Portimao Crédit : AlphaTauri

Pour Esteban Ocon actuel 12ème au classement du championnat du monde au volant de son Alpine le tracé Portugais est porteur d’espoir. « Je dirais que Portimão est l'un des circuits les plus agréables à conduire. Il coule vraiment bien et offre des combinaisons de virages vraiment amusantes. » Mais le pilote Normand d’ajouter : « On est en train de progresser, mais c'est clair qu'on arrive avec une auto qui sur le papier est moins performante que l'an dernier.

Esteban Ocon Crédit : AlpineF1Team

L’an passé sur ce même tracé Pierre Gasly avait , dans un final marqué par plusieurs dépassements, décroché une très belle 5ème place après avoir réalisé le 9ème temps des qualifications. Esteban Ocon était aussi entré dans les points en terminant 9ème.

Outre les deux Français, le Grand Prix du Portugal qui célèbre cette année sa 18ème édition sera à nouveau l’occasion d’un beau duel entre Sir Lewis Hamilton et le Néerlandais Max Verstappen sur sa Red Bull. Le pilote Mercedes qui l’avait emporté l’an passé au Portugal va tenter d’obtenir ce samedi 1er mai la 100ème pole position de sa carrière.



GP du Portugal

Qualifications : samedi 1er mai à 16h

Course : Dimanche 2 mai à 16h