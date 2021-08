24 heures du Mans : le week-end de rêve de Lilou Wadoux

Décidemment, Lilou Wadoux n’en finit plus de surprendre. La jeune picarde de 20 ans actuelle deuxième de l’Alpine Elf Europa Cup avait été invitée à participer à la course « Porsche Sprint Challenge France » qui s’est déroulée samedi matin et qui réunissait 56 voitures.

Après avoir obtenu la pole position vendredi midi la pilote amiénoise a fait course en tête et obtenu, pour sa première participation, sa première victoire sur le circuit du Mans au volant de sa Porsche n°48 du Côme Ledogar Racing Team.

A peine descendue de la cérémonie du podium où elle a été acclamée par les nombreux spectateurs venus assister aux 24 heures du Mans et à ses courses annexes, Lilou Wadoux a ensuite rejoint son Alpine A110 avec laquelle elle est engagée cette année en Elf Europa Cup.

Et comme dans un rêve, elle a participé à la grande parade organisée par la marque française qui fête son retour dans la catégorie reine des 24 heures du Mans. Au volant de son Alpine, elle a défilé derrière la Formule 1 conduite par Fernando Alonso, l’Alpine A110 GT4 confiée à Esteban Ocon.

Lilou Wadoux, étudiante en BTS qui a débuté sa carrière de pilote il y a seulement cinq ans est présentée comme le plus grand espoir féminin du sport automobile français, le rêve ultime de la jeune picarde étant un jour de participer aux 24 heures du Mans

