Saint-Gaudens : un rugbyman amateur décède en plein match

publié le 30/08/2020 à 16:24

Le monde du rugby est en deuil. Ce samedi 29 août, lors d'un match amateur entre les équipes réserves de Saint-Gaudens et de Miélan (Haute-Garonne), Peter Janicot, 30 ans, est décédé à la suite d'un plaquage. Le deuxième ligne de Saint-Gaudens s'est effondré après le choc, victime d'un malaise cardiaque.



Arrivés sur place, les secours lui ont prodigué les gestes de réanimation mais ne sont jamais parvenus à relancer son coeur. Le décès de Peter Janicot a été constaté à 18h30 ce samedi. "Une touche a été rapidement jouée. Il a reçu le ballon et a fait une passe quand il a été plaqué. Un plaquage a priori normal. Il s’est relevé en râlant avant de s’effondrer", raconte un témoin à La Dépêche.



Selon les informations du site local, Peter Janicot allait devenir papa et sa compagne enceinte, se trouvait parmi les spectateurs de ce match de préparation. Sous l’autorité du parquet, les policiers du commissariat de Saint-Gaudens vont tenter de comprendre les circonstances de ce drame.