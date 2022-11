Rugby : les Françaises s'inclinent de justesse face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale

Il aura suffi d'un petit point. Héroïques pendant l'ensemble du match, les Bleues ne verront pas la finale de la Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande, après s'être inclinées contre le pays hôte à Auckland (25-24). La frustration est d'autant plus grande que Caroline Drouin avait l'occasion de donner la victoire à la France avec une pénalité à la dernière minute. Elle échouera malheureusement à gauche des poteaux néo-zélandais.

"C'était un match à enjeu, on est déçues, il va falloir digérer (...) On a eu un énorme cœur tout au long de la compétition, on l'a encore montré aujourd'hui. (...) La semaine prochaine, on ira chercher cette troisième place", a assuré après la rencontre la capitaine Gaëlle Hermet, au micro de TF1.



C'est la sixième fois de suite que les Françaises échouent aux portes de la finale, qu'elles n'ont encore jamais atteinte. Les "Black Ferns", championnes du monde en titre, retrouveront en finale samedi prochain l'Angleterre, victorieuse du Canada (26-19), que les Bleues affronteront pour la médaille de bronze.

