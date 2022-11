Quinté du samedi 5 novembre 2022 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 5 novembre 2022 à Deauville, le Prix des Poiriers. Départ à 15h15. Plat. Handicap. 2.500 mètres. Piste en sable fibré. 16 partants. Pur-sang de 3 ans et plus.

Oups ! On ne peut pas dire que ce quinté est "injouable", car des turfistes vont miser et gagner. Il faudra donc être particulièrement inspiré pour toucher ici. Parce que nous connaissons sa valeur à ce niveau, nous reprenons le 2 Utamaro, qui vient de gagner son quinté à Longchamp, supporte par conséquent une logique pénalisation mais reste très performant sur le sable.

Notre dernière minute, le 8 Just Light est une dernière minute logique. Entraîné dans l’Ouest par Alain Couétil, il a toujours fait l’arrivée sur ce parcours, même s’il ne s’y jamais illustré. C’est un autre point d’appui d’apparence fiable. Quant au 14 Zarica, dont Julien Phelippon dit qu’elle est dans la forme de sa vie, elle devrait bien faire sur sa lancée.

Place ensuite à Stephan Cérulis, qui joue à domicile, avec trois des pur-sang de son effectif. Selon notre ordre de préférence, nous retenons le 10 Cordey Rose, qui été déclarée non partante lundi à Saint-Cloud parce que ce quinté était selon son coach plus facile, le 7 Lettyt Fight, vainqueur sur ce parcours en août et enfin le 9 Checkpoint Charlie, certes défraichi désormais mais idéalement placé sur l’échelle des valeurs. Pourvu que !!!

Les pronostics :

2. Utamaro

8. Just Light

14. Zarica

10. Cordey Rose

7. Lettyt Fight

9. Checkpoint Charlie

12. Felisha

La dernière minute :

Résultats du jeudi 3 novembre à Vincennes :

Le favori de RTL s'impose. La dernière minute est 5e.

