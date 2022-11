Rugby : Antoine Dupont suspendu quatre semaines après son carton rouge

C'est un mauvais cadeau d'anniversaire que le capitaine du XV de France, Antoine Dupont, a reçu. Deux jours après son 26ᵉ anniversaire, Antoine Dupont a été suspendu quatre semaines après le carton rouge qu'il a reçu durant la rencontre France - Australie (30-26) du 12 novembre. Il risquait une suspension de huit semaines, mais, au vu de son casier vierge et de ses excuses, il a été décidé de le suspendre pour quatre semaines. Il a 48 heures pour faire appel.

En effet, à la 48ᵉ minutes de la rencontre, le joueur australien Cheslin Kolbe, coéquipier d'Antoine Dupont au Stade toulousain, se précipite dans les airs afin de récupérer un ballon. Le capitaine français charge également au point de chute du ballon, mais percute Cheslin Kolbe, encore en l'air. L'Australien chute alors violemment et retombe sur la nuque. Bien que le geste soit manifestement involontaire, ce genre d'actions est invariablement sanctionné par un carton rouge.



Le match opposant les champions du monde en titre et la France a été particulièrement dur pour les joueurs. Au cours de la première mi-temps, quatre joueurs sont sortis pour des protocoles commotions. Un Français a même été sorti avec une suspicion de fracture du plancher orbital après un coup de tête très violent de Pieter Steph du Toit, charge qui a valu à l'Australien un carton rouge.

"Ce n'est pas volontaire"

"J'ai ressenti beaucoup de culpabilité" avait déclaré Antoine Dupont. Élu meilleur joueur du monde en 2021, le capitaine du XV de France fait face au premier carton rouge de sa carrière professionnelle. "La faute, elle y est. Même si ce n'est pas volontaire, on l'a bien vu, Cheslin [Kolbe] bascule, il aurait pu se faire mal", avait-il indiqué après la rencontre.

Cette sanction est mal venue pour le joueur, mais aussi pour son club, le Stade Toulousain, et le XV de France. En effet, Antoine Dupont ne va pas pouvoir jouer contre le Japon avec l'équipe de France, pour le dernier match de la tournée d'Automne et à quelques mois seulement de la coupe du monde. À cela s'ajoutent trois matchs avec le Stade Toulousain, contre Lyon (27 novembre), Perpignan (3 décembre) et Munster (11 décembre) qu'il ne pourra pas disputer.

