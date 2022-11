Rugby : un jeune espoir de 19 ans meurt d'un arrêt cardiaque lors d'un entrainement

Grégoire Boidoux, jeune rugbyman de 19 ans, est mort jeudi 3 novembre, victime d'un arrêt cardiaque lors d'un entraînement avec les Espoirs Nationaux à Villeneuve d'Ascq. C'est son club, l’OMR Marcq Rugby Lille Métropole, qu'il venait de rejoindre, qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué.

"Le club, profondément ému, adresse ses sincères condoléances à ses parents, ses frères et sœurs et ses proches. Grégoire venait de rejoindre les rangs de l’OMR, en provenance du centre de formation de l’Aviron Bayonnais Rugby, où il évoluait avec l’équipe Espoirs", écrit le club sur Facebook.

L'OMR précise que l'arrêt cardiaque "inopiné" du jeune homme est survenu entre 19h et 21h. "Il avait immédiatement été pris en charge par les services de secours du SDIS 59 et du SAMU qui l'avaient transféré aux Urgences du CHR de Lille. Il est décédé de causes naturelles", explique le club qui évolue en Fédérale 2.

"Une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir tous les membres du club qui en ressentiront le besoin, le groupe Espoir et son staff en premier lieu. Nos équipes observeront une minute d’applaudissement en l’honneur de Grégoire lors des prochains matchs joués par le club", écrit encore l'OMR.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info