publié le 22/02/2019 à 18:30

Les Françaises et les Français, comme les amateurs de rugby, sont divisés quasiment à parts égales sur le verdict du match de rugby France-Écosse de samedi 23 février (15h15) dans le cadre de la 3e journée du tournoi des VI Nations.



68% des passionnés de l'ovalie craignent que le XV de France ne décroche la "cuillère de bois", synonyme de cinq défaites en cinq rencontres. Le sélectionneur Jacques Brunel est de plus en plus contesté.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été effectuée sur internet les mercredi 20 et jeudi 21 février, auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 371 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas.

1. France-Écosse : quasiment du 50-50

Deux semaines après la déroute en Angleterre (44-8), le XV de France reçoit l’Écosse avec l'espoir de remporter son premier match dans le Tournoi 2019 et stopper l’hémorragie. Défait l’an dernier par le XV du chardon (32-26), les Bleus ne partent pas avec un statut d'immense favori selon les sondés.



Le grand public pronostique à 50% une victoire des joueurs de Jacques Brunel et à 49% celle de l’Écosse. Les amateurs de rugby sont à peine plus optimistes pour le XV de France (52% contre 47% pronostiquant la victoire de l’Ecosse). Une troisième défaite de rang gâcherait sans doute la fête pour la fédération qui compte profiter de cette rencontre pour célébrer son centenaire.

2. 68% des amateurs envisagent la "cuillère de bois"

Terminer le Tournoi avec autant de défaites que de rencontres. Une humiliation que la France n'a plus vécue depuis plus de 60 ans, en 1957. Les amateurs de rugby y pensent et sont même en majorité dans ce cas. Si le XV de France n'en est pas encore là après deux matchs joués sur cinq, le niveau affiché face aux Anglais semble inquiéter.



Les Français, pris dans leur ensemble, restent majoritairement confiants ; 53% d’entre eux ne craignent pas la "cuillère de bois" à l’issue du tournoi. Mais l’inquiétude monte chez les amateurs. 68% d’entre eux le craignent (21% beaucoup, 47% un peu). Après la réception de l’Écosse, le XV de France se déplacera deux fois, en Irlande puis en Italie, nation supposée la plus faible du Tournoi.

3. Jacques Brunel de plus en plus contesté

Seulement 3 victoires en 13 rencontres pour un ratio de 23% : le bilan de Jacques Brunel à la tête du XV de France est l’un des pires de l’histoire du rugby tricolore. Avant le Tournoi, 81% d’entre eux considéraient encore que c’était un bon sélectionneur. Trois semaines plus tard, ils ne sont plus que 57% à le penser.



Capitaine du XV de France depuis 2016, Guilhem Guirado échappe à la critique. 75% d’entre eux jugent qu'il est bon dans son rôle. Quant à Bernard Laporte, sa présidence à la fédération est jugée positivement par 62% des amateurs de rugby.

4. Les affaires plombent la sélection

Ces derniers temps, l’actualité de la Fédération française de rugby remplit plus souvent les colonnes des rubriques judiciaires que sportives. Entre le conflit l’opposant à l’ancien sélectionneur Guy Novès et les supposées pressions en faveur de Montpellier, la FFR vit cette saison du centenaire comme un calvaire.



Ce climat explique aussi les mauvais résultats du XV de France selon 59% des amateurs de rugby. Bien sûr, ils ne lui en imputent qu’en partie la responsabilité (50%) plutôt que totalement (9%). Mais sans doute pensent-ils qu’un retour à la sérénité dans les instances se

traduira par de meilleurs résultats sur le terrain.

