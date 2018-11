Route du Rhum : Armel Tripon devrait arriver jeudi

publié le 13/11/2018 à 14:25

Alors que les deux héros de la catégorie goûtent à un repos bien mérité, la compétition continue en mer où une centaine de bateaux à encore pour objectif premier de rallier la Guadeloupe.



C’est désormais le Nantais Armel Tripon qui devrait toucher l’île Antillaise sur le premier Multi50 de la flotte. Le skipper de Réauté Chocolat devrait en finir avec un bon matelas d’avance sur un trio compact composé d’Erwan Le Roux tenant du titre, Thibault Vauchel Camus et Lalou Roucayrol qui indiquait mardi matin lors de sa vacation avec la direction de course que : "L’alizé est assez musclé avec une mer formée. On va régater jusqu’au bout dans cette Route du Rhum."

Chez les monocoques IMOCA, le Britannique Alex Thomson, deuxième du dernier Vendée Globe compte désormais à la barre de Hugo Boss plus de 180 milles d’avance sur un trio compact où les trois Français Paul Meilhat, Vincent Riou et Yann Éliès enchaînent les empannages à environ 1000 milles de l’arrivée.

En Class40, l’ancien vainqueur de la Solitaire du Figaro Yoann Richomme semble avoir fait le break et conforte son avance à chaque pointage puisqu’il possède plus de cent milles de bonus face à Aymeric Chapellier, Phil Sharp et Kito de Pavant. Dans cette catégorie, l’un des favoris Maxime Sorel, vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre a été contraint d’abandonner suite à un démâtage. Abandon aussi de l’ancien perchiste Jean Galfione qui n’est pas reparti de Brest où il s’était abrité pour ne pas affronter le gros temps.



Pierre Antoine à 1600 mn de l’arrivée est toujours leader de la catégorie Rhum Multi, Sydney Gavignet est 300 milles derrières en tête de la flotte des Rhum mono.