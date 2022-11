Route du Rhum 2022 : Pierre-Louis Attwell face à son Everest

En 2018, lors de la précédente édition de la Route du Rhum, c’est à la télévision et depuis sa chambre d’hôpital que Pierre-Louis Attwell avait assisté au départ de la course. Quatre ans plus tard et après une préparation sportive et médicale importante, il est l'un des 138 skippers engagés sur cette transatlantique que tout marin rêve un jour de faire.



"Compte tenu de mon CV, je m’attaque à l’Everest, mais je suis la preuve que même malade tout est possible". Car le jeune Honfleurais de 26 ans est atteint de la maladie de Crohn depuis l’âge de 16 ans.



Cette maladie handicapante qui se caractérise par des crises inflammatoires chroniques de l’intestin impose que le skipper soit suivi par un gastro-entérologue, un chirurgien et un nutritionniste. "Et pendant la traversée, tous seront en lien avec les médecins de course, complète-t-il. Je pourrai même être consulté par vidéo grâce à mon équipement satellite".

Enfant, je rêvais de course au large comme d’autres aspirent à devenir astronaute Pierre-Louis Attwell

C’est à 7 ans et initié par son père que Pierre-Louis Attwell s’est mis à la voile. "Enfant, je rêvais de course au large comme d’autres aspirent à devenir astronaute". Aujourd’hui, et après avoir terminé deux Transat Jacques-Vabre en double en 2019 et 2021 - il fut classé respectivement 11e et 25e de la catégorie Class40 -, Pierre-Louis Attwell ne rêve désormais que d’une seule chose : devenir le premier skipper atteint d’une maladie de Crohn à traverser l’Atlantique en solitaire.

