Route du Rhum 2022 : des tribunes installées pour l’arrivée des bateaux

C’est une première dans l’histoire de la Route du Rhum et le spectacle s’annonce grandiose alors que les 138 skippers de cette 12è édition vont prendre place dans les bassins Vauban et Duguay-Trouin de la cité corsaire.

En effet, dès mardi 25 octobre à 16 h 35, les bateaux vont entrer dans les écluses du port pour être amarrés jusqu’au départ de la course le 6 novembre prochain. Ce sont les trimarans Ocean Fifty et Ultim 32/23 qui entreront les premiers sous le regard et certainement, sous les applaudissements du public qui prendra place dans ces tribunes gratuites qui constituent un véritable stade.

Car le spectacle sera au rendez-vous. L’écluse du Naye mesurant 25 mètres de large, il va être délicat de faire passer les trimarans géants qui font 23 mètres. Pour cela, les Ultims seront tirés par des agents portuaires pour qu’ils puissent avancer en toute sécurité dans le sas qui mène au bassin Vauban.

Après les trimarans, ce sera au tour, mercredi 26 octobre, des monocoques Imoca. Vendredi 28 octobre, les monocoques Class40 déjà à quai ressortiront des bassins dans la matinée pour une parade en baie de Saint-Malo. Le lendemain, ce sont les Rhum Mono et les Rhum Multi qui offriront le même spectacle.

138 voiliers seront le 6 novembre prochain sur la ligne de départ de cette 12è Route du Rhum qui emmènera les concurrents de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. D’ici là, plus de deux millions se visiteurs sont attendus pour admirer les bateaux amarrés dans les bassins situés au pied des remparts de Saint-Malo.

