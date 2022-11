Quinté du dimanche 6 novembre 2022 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 6 novembre 2022 à Deauville, le Prix du Pays de Bray. Départ à 15h15. Plat. Handicap. 1.900 mètres. Piste en sable fibré. 16 partants. Pur-sang de 3 ans et plus.

On termine cette escapade normande par un autre quinté sur PSF, mais sur une distance plus courte que samedi… et avec des chevaux de meilleure qualité, ce qui ne rend pas l’énigme plus simple pour autant. Venant de s’illustrer dans un handicap plus modeste sur ce parcours, alors qu’il était muni d’œillères australiennes (les fameuses "peaux de moutin" que l’on place sur les côtés) pour la première fois, le 11 Tantpispoureux a les moyens de remettre le couvert, en dépit d’un numéro à la corde tout à l’extérieur.

Entraînée sur site, à l’aise sur cette piste et cette distance, le 13 La Roselière peut lui apporter la répartie, tout comme le 10 Pont Mirabeau, qui peut frapper un grand coup pour ses débuts sur la surface. Notre dernière minute, le 3 Hooking, est l’un des fleurons de l’écurie d’Antoine Griezmann. Il vient de terminer dans le sillage des deux premiers de notre sélection, mais devrait améliorer son classement. Attention enfin au bon Khochenko, dont la situation pondérale s’améliore lentement mais sûrement…

Les pronostics :

11. Tantpispoureux

13. La Roselière

10. Pont Mirabeau

3. Hooking

4. Sky Power

7. Khochenko

2. Watch Him

La dernière minute :

3. Hooking

Résultats du vendredi 4 novembre à Vincennes :

La dernière minute a gagné. Le favori de RTL est cinquième. La sélection propose le Tiercé.

