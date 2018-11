Route du Rhum 2018 : dernier jour de mer pour Gabart et Joyon

publié le 10/11/2018 à 14:36

Après six jours de mer, François Gabart sur Trimaran Macif et Francis Joyon sur Idec Sport filent encore à plus de 30 nœuds au compteur. Les duellistes s’en donnent à cœur joie et vont maintenir le suspense jusqu’à l’arrivée. Mais d’ici là, les deux hommes vont encore tirer sur les machines et enchaîner les empannages.



"Il y a un petit point bleu devant l’étrave et c’est le bateau que je cherche à rattraper" commente Francis Joyon sur une courte vidéo postée ce samedi matin sur les réseaux sociaux. Le Breton pointait tout de même à 120 milles du leader.

"Je sens bien François", commente Guillaume Combescure, à la cellule de routage du Trimaran Macif. "Il a la rage de vaincre, ça se sent, et il ne s’est pas engagé dans la Route du Rhum pour lâcher maintenant, c’est une certitude". Trimaran Macif et Idec Sport devraient, selon les dernières estimations de la direction de course, entamer le contour de l’île de la Guadeloupe dimanche matin (heure locale) et franchir la ligne d’arrivée six heures plus tard.

Une arrivée face au Mémorial Acte

Pour l’actuel leader, cela donne une arrivée en milieu d’après-midi soit dans la soirée en métropole (il y a cinq heures de décalage).



Et pour la première fois dans l’histoire de la Route du Rhum, l’arrivée ne se fera pas face à la place de la victoire de Pointe à Pitre mais face au Mémorial Acte, le Musée de mémoire de la Traite et de l'Esclavage inauguré en mai 2015.



Alors que les deux premiers ULTIME touchent au but, quatre monocoques IMOCA sont au coude à coude au large des Canaries en compagnie du premier Multi50. Et du côté des Class40, Yoann Richomme continue son cavalier seul alors que de nouveaux solitaires font une escale technique aux Açores, en Espagne ou au Portugal. Enfin dans le golfe de Gascogne, la situation météo s’améliore dès la nuit prochaine…



Le Classement après six jours de course :

ULTIME : 1er Gabart 2ème Joyon 3ème Pilliard

MULTI50 : 1er Tripon 2ème Vauchel-Camus 3ème Lamiré

IMOCA : 1er Thomson 2ème Meilhat 3ème Herrmann

Class 40 : 1er Richomme 2ème Sharp 3ème Chappellier

RHUM Multi : 1er Antoine 2ème Lilti 3ème Hochédé

Rhum Mono : 1er Gavignet 2ème Destremaeau 3ème Clerton