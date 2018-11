La sonde Parker Solar Probe a décollé de la Terre le 12 août 2018 et arrivera au plus proche du Soleil en 2024

Elle a été envoyée le 12 août, pour un long voyage de six ans au plus près du Soleil. La sonde Parker Solar Probe a battu, mercredi 7 novembre à 4h27 du matin, un nouveau record de vitesse : 343.000 km/h. Aspirée par la cuvette gravitationnelle de notre Soleil, elle a ainsi atteint cette vitesse astronomique, qui permettrait de couvrir la distance Paris-New York en seulement une minute.



Et sa vitesse n'est pas le seul record que bat Parker Solar Probe. La sonde a atteint pour la première fois dans la nuit son périhélie, c'est-à-dire le point auquel elle est le plus proche du Soleil, soit à moins de 25 millions de kilomètres. Jamais une sonde ne s'était aventurée aussi près de notre étoile : sa grande sœur, la sonde Hélios, avait atteint la distance de 43,4 millions de kilomètres.

Mais le voyage de Parker Solar Probe est loin d'être fini : en 2024, elle réalisera ses trois passages les plus rapprochés à un peu plus de 6 millions de kilomètres, et à la vitesse de 700.000 km/h.