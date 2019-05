Roland-Garros : le programme de mardi 28 mai avec Monfils, Pouille, Garcia

publié le 27/05/2019 à 17:59

Au lendemain des qualifications pour le 2e tour de Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Pierre-Hugues Herbert et Corentin Moutet côté français, Gaël Monfils et Lucas Pouille effectuent à leur tour leurs début sur la terre battue parisienne. Le premier (17e mondial) est opposé au Japonais Taro Daniel (103e), le second (26e) à l'Italien Simone Bolelli (187e).



Chez les femmes, Caroline Garcia (22e mondiale) va tenter de rejoindre Kristina Mladenovic et Diane Parry. La numéro 1 française au classement WTA, quart de finaliste Porte d'Auteuil en 2017, se frotte à l'Allemande Mona Barthel (86e) en deuxième match sur le court Suzanne-Lenglen, avant le match de Pouille. Celui de Monfils est programmé en dernier sur le central.

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokoic ont déjà joué - et gané - leur premier match.

Le programme de mardi 28 mai :

Début des matches à 11h.



Court Central Philippe-Chatrier :

John Millman (AUS) - Alexander Zverev (GER/N.5)

Naomi Osaka (JAP/N.11) - Anna Karolina Schmiedlova (SVK)

Simona Halep (ROU/N.3) - Ajla Tomljanovic (AUS)

Taro Daniel (JAP) - Gaël Monfils (FRA/N.14)



Court Suzanne-Lenglen :

Nicolas Jarry (CHI) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.8)

Caroline Garcia (FRA/N.24) - Mona Barthel (GER)

Simone Bolelli (ITA) - Lucas Pouille (FRA/N.22)

Evgeniya Rodina (RUS) - Madison Keys (USA/N.14)



Court Simonne-Mathieu :

Fabio Fognini (ITA/N.9) - Andreas Seppi (ITA)

Jelena Ostapenko (LET) - Victoria Azarenka (BLR)

Aryna Sabalenka (BLR/N.11) - Dominika Cibulkova (SVK)

Stefano Travaglia (ITA) - Adrian Mannarino (FRA)