publié le 28/05/2018 à 21:06

Le tennis féminin français ne peut plus compter sur Kristina Mladenovic, quart-de-finaliste l'an passé mais sortie d'entrée cette année. Il aura toutefois quatre représentantes au 2e tour : Caroline Garcia et Fiona Ferro ont rejoint mardi 29 mai Alizé Cornet et Pauline Parmentier. La première a collé un 6-1, 6-0 à la Chinoise Yingying Duan, la seconde a dominé l'Allemande Carina Witthoeft 6-4, 6-2.



Chez les messieurs, ils sont encore trois à pouvoir rejoindre les six déjà qualifiés (Richard Gasquet, Lucas Pouille, Gaël Monfils, Corentin Moutet, Benoît Paire et Gilles Simon), mais ils devront revenir mercredi 30 mai, leurs matches ayant été interrompus par la tombée de la nuit. Jérémy Chardy mène deux sets à rien face au Tchèque Tomas Berdych. Pierre-Hugues Herbert et le Canadien Peter Polansky sont à une manche partout. Julien Benneteau est mené 6-2, 4-3 par l'Argentin Leonardo Mayer.

Nicolas Mahut a remporté le premier set contre l'Argentin Juan Martin Del Potro mais il s'est ensuite fait déborder (1-6, 6-1, 6-2, 6-4). Adrian Mannarino, lui, a chuté face à l'Américain Steve Johnson (7-6, 6-2, 6-2), comme Myrtille Georges chez les dames contre l'Américaine Taylor Towsend (6-4, 6-2).

Nadal a dû batailler

En milieu de journée, Rafael Nadal s'est sorti en trois manches de son 1er tour contre l'Italien Simone Bolelli. Mais l'Espagnol, numéro 1 mondial, a dû batailler durant 2h57 sur deux jours pour venir à bout du 127e au classement ATP. Lors de l'interruption en raison de la pluie la veille, "Rafa" menait 6-4, 6-3 mais était mené 3-0 dans le 3e set. Pour la première fois depuis Novak Djokovic en 2015, un joueur venait de prendre plus de huit jeux au Majorquain à Roland, dix en l’occurrence.



S'il s'est finalement imposé en trois manches, mardi 29 mai, Nadal a été poussé au tie-break et y a sauvé quatre balles de deux sets à un. Au prochain tour, l'ogre de la terre battue se mesurera à l'Argentin Guido Pella. Il pourrait ensuite retrouver Richard Gasquet au 3e tour, si le Français se défait du Marocain Malek Jaziri.

Les résultats de mardi 29 mai :

Simple messieurs (1er tour) :

Rafael Nadal (ESP/N.1) bat Simone Bolelli (ITA) 6-4, 6-3, 7-6 (11/9)

Denis Shapovalov (CAN/N.24) bat John Millman (AUS) 7-5, 6-4, 6-2

Kevin Anderson (RSA/N.6) bat Paolo Lorenzi (ITA) 6-1, 6-2, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) bat Evgeny Donskoy (RUS) 6-1, 6-3, 6-0

Marin Cilic (CRO/N.3) bat James Duckworth (AUS) 6-3, 7-5, 7-6 (7/4)

Maximilian Marterer (GER) bat Ryan Harrison (USA) 6-1, 6-3, 7-5

Hubert Hurkacz (POL) bat Tennys Sandgren (USA) 6-2, 6-2, 3-6, 6-3

Thomas Fabbiano (ITA) bat Matthew Ebden (AUS) 6-4, 5-7, 6-2, 3-6, 6-2

Pablo Cuevas (URU) bat Aljaz Bedene (SLO) 6-4, 6-3, 6-2

John Isner (USA/N.9) bat Noah Rubin (USA) 6-3, 7-6 (9/7), 7-6 (9/7)

Guido Pella (ARG) bat Joao Sousa (POR) 6-2, 6-3, 6-4

Horacio Zeballos (ARG) bat Yuichi Sugita (JPN) 6-4, 6-7 (3/7), 6-4, 6-2

Marton Fucsovics (HUN) bat Vasek Pospisil (CAN) 6-3, 6-3, 7-6 (7/5)

Fabio Fognini (ITA/N.18) bat Pabol Andujar (ESP) 6-4, 6-2, 6-1

Kyle Edmund (GBR/N.16) bat Alex de Minaur (AUS) 6-2, 6-4, 6-3

Steve Johnson (USA) bat Adrian Mannarino (FRA/N.25) 7-6 (7/1), 6-2, 6-2

Ruben Bemelmans (BEL) bat Yuki Bhambri (IND) 6-4, 6-4, 6-1

Mischa Zverev (GER) bat Florian Mayer (GER) 6-2, 6-1, 7-6 (7/3)

Elias Ymer (SWE) bat Dudi Sela (ISR) 7-6 (7/3), 6-3, 6-1

Juan Martin Del Potro (ARG/N.5) bat Nicolas Mahut (FRA) 1-6, 6-1, 6-2, 6-4



Simple dames (1er tour) :

Fiona Ferro (FRA) bat Carina Witthoeft (GER) 6-4, 6-2

Caroline Garcia (FRA/N.7) bat Yingying Duan (CHN) 6-1, 6-0

Bethanie Mattek-Sands (USA) bat Johanna Larsson (SWE) 6-4, 6-3

Samantha Stosur (AUS) bat Yanina Wickmayer (BEL) 6-2, 6-4

Garbine Muguruza (ESP/N.3) bat Svetlana Kuznetsova (RUS) 7-6 (7/0), 6-2

Daria Gavrilova (AUS/N.24) bat Sorana Cirstea (ROU) 4-6, 7-6 (7/4), 6-3

Elise Mertens (BEL/N.16) bat Varvara Lepchenko (USA) 6-7 (9/11), 7-6 (7/4), 6-0

Shuai Zhang (CHN/N.27) bat Kristína Kucová (SVK) 6-0, 7-5

Maria Sharapova (RUS/N.28) bat Richel Hogenkamp 6-1, 4-6, 6-3

Ashleigh Barty (AUS/N.17) bat Natalia Vikhlyantseva (RUS) 6-3, 6-1

Serena Williams (USA) bat Kristyna Pliskova (CZE) 7-6 (7/4), 6-4