publié le 28/05/2016 à 10:43

Rafael Nadal, neuf fois vainqueur sur la terre battue parisienne, a annoncé son forfait en raison d'une blessure à un poignet. L'actuel 5e joueur avait gagné ses deux premiers matches en trois manches, ne concédant que neuf jeux. Il devait affronter son compatriote Marcel Granollers samedi 28 mai pour une place en 8es de finale.



Ce forfait fera peut-être les affaires du Novak Djokovic. En quête d'un premier sacre à Roland-Garros, le numéro 1 mondial serbe aurait pu croiser la route de Nadal en demi-finale. Le Majorquain de 30 ans figurait aussi dans la moitié de tableau de Jo-Wilfried Tsonga (affrontement théorique en quart de finale), qui se mesurera au Letton Ernests Gulbis pour une place en 8es de finale samedi 28 mai.

Le Mayorquin a renoncé la mort dans l’âme à son rêve de “decima”, de dixième titre à Roland Garros. "Une des grandes forces de Raphael Nadal, c’est sa capacité à jouer ses matchs comme un junior à qui on a donné une 'wild card', alors qu’il a gagné neuf fois ici et quatorze titres du Grand Chelem.", commente Guy Forget persuadé "qu’on va retrouver Rafael Nadal comme on l'a quitté".

À écouter également dans ce journal

- Richard Gasquet s’offre un 8e de final après avoir dominé le tumultueux Nick Kyrgios en trois set. Jérémy Chardy n’a pas réussi à se transcender face à Andy Murray, tandis que Gilles Simon s’est incliné face à Viktor Troicki pour la première fois en sept confrontations.



- Comme le 24 mai 2014 à Lisbonne, l'Atletico de Madrid et le Real Madrid se retrouvent samedi 28 mai à Milan pour la 61e finale de la Ligue des champions. Quand les hommes de Zinédine Zidane espèrent un 11e titre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, les joueur de l'Atlético vont tenté de conjurer le sort pour arracher un premier sacre après leur défaite en 2014.



- Strasbourg a obtenu sa montée en Ligue 2 après son match nul face à Belfort (1-1) vendredi 27 mai.