Tennis : pourquoi le Français Hugo Gaston a-t-il reçu une amende record ?

Les faits se sont déroulés en avril dernier, lors des Masters 1000 de Madrid. Le tennisman français a été surpris en train d'exécuter un geste d'antijeu, lors de son match contre le Croate Borna Coric. Une amende initialement de 142.000 euros, un record, même pour l'ATP.

L'ATP prend désormais très au sérieux les actes d'antijeu et prouve qu'ils vont désormais être très lourdement sanctionnés. Hugo Gaston, joueur tricolore en est l'exemple concret. Le tennisman avait reçu une amende de 142.000 euros. Le 28 avril dernier, lors des Masters 1000 de Madrid, il avait tenté de faire rejouer un point, gagné par son adversaire sur un smash, en faisant tomber une balle de sa poche.

Depuis le début de la saison, le barème appliqué en cas de sanction a été durci, comme l'indique le circuit dans un communiqué : "En application des règlements 2023 de l'ATP, les amendes augmentent de 100 % à chaque nouvelle infraction lors de la même saison". Le montant des amendes sur le circuit peuvent à présent monter jusqu'à 60.000 euros maximum. Mais cette limite peut être doublée en cas de récidive. Ce qui explique la somme conséquente infligée à Hugo Gaston.

L'amende réduite, malgré la récidive

Le geste d'Hugo Gaston lors de sa défaite contre Borna Coric a été jugé volontaire par l'ATP et caractérisé comme de l'antijeu. Or, le 108e joueur mondial avait déjà été averti pour une action similaire à la fin de l'année dernière. "Il s'agissait de la quatrième infraction pour conduite antisportive de Gaston lors de la saison 2023", a précisé de son côté l'ATP. Cette récidive conduit donc les organisateurs du circuit international à le condamner plus lourdement.

Ce montant est aussi conséquent pour le joueur toulousain. Initialement condamné à payer 142.000 euros, Hugo Gaston n'a cumulé que 108.400 euros de gains depuis le début de l'année. En appel, l'amende a toutefois été réduite à 72.000 euros. Pour ne pas revoir le montant de la sanction s'envoler, le tennisman ne doit cependant commettre aucune infraction durant les douze prochains mois.

