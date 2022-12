Réchauffement climatique : le ski est-il déjà condamné ?

Le sujet du jour. Entre les compétitions annulées, les glaciers fragilisés et la neige artificielle amenée par camion, les sports d'hiver sont plus que jamais menacés. De nombreux sportifs demeurent inquiets quant à la viabilité de leur discipline dans le temps, à l'image du ski alpin. La station du Métabief, dans le Jura, annonçait au début de l'année 2022 la fin du ski alpin pour 2030-2035. Aujourd'hui, les experts évoquent la disparition de 94% des glaciers alpins d'ici à 2100. Une perspective inquiétante qui laisse place à l'innovation, comme l'aménagement d'épreuves de biathlon en version estivale.



Pourquoi on en parle ? Quels sont les impacts du réchauffement climatique sur la pratique du ski ? Est-ce là l'illustration d'une forme d'inconséquence des institutions face à la menace ? Les sportifs ont-ils une voix face aux compétitions annulées ?

Citation. "Comme l'ensemble des acteurs de l'hiver, les images de la neige transportées en camion m'ont interpelé. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans le sens de l'histoire ? Je crois qu'on a tous la réponse. J'ai une lecture qui je pense est plus complexe et profonde qui est plus dure à défendre. J'ai du mal à les justifier et je n'ai pas envie de le faire. C'est important pour moi de dire que je ne me cache pas derrière des œillères. Je ne critique en rien les voix qui s'élèvent, au contraire, c'est une aubaine pour nous. Je pense surtout que c'est une transition brutale, l'acceptation sociale est très brutale", témoigne Martin Fourcade, sacré 5 fois champion olympique de biathlon.



