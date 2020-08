Quinté+ du vendredi 28 août 2020 à Cabourg en nocturne : les pronostics

publié le 27/08/2020 à 20:20

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 28 août 2020 à Cabourg, le Prix des Edelweiss. Départ à 20h15. 13 partants. Trot Attelé. 2.750 mètres. Trotteurs de 6 à 10 ans. La qualité est au rendez-vous dans ce Quinté+ qui clôt le meeting d'été de Cabourg, mais pas la quantité, malheureusement.

Trois trotteurs peuvent s'imposer, le 13 Douxor de Guez, le mieux engagé de ce lot, le 11 Echo de Chanlecy, qui reste cependant ferré, et surtout notre favori, le 2 Express de l'Iton, imprenable ces derniers temps et qui tente ici la passe de trois. Cela dit, tout est possible.

Notre dernière minute, le 5 Epsom des Brousses, était un bon cheval dans sa jeunesse et peine à retrouver la bonne carburation. Signe qui ne saurait tromper, il est associé ici à Franck Nivard, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps.

Avec un parcours favorable, le meilleur Epsom serait de taille à rivaliser avec les trois favoris de la course, il faut s'en persuader. Pour conclure, les 6 et 7 ans sont de très loin préférables à leurs aînés dans cette épreuve, comme le reflète notre pronostic.



Les pronostics :

2. Express de l'Iton

13. Douxor de Guez

11. Echo de Chanlecy

1. Eminent d'Orgeres

5. Epsom des Brousses

3. Elizir du Home

7. Dream



La dernière minute :

5. Epsom des Brousses