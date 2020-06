publié le 30/06/2020 à 14:00

1,3 million de joueurs sont considérés comme problématiques d'après la dernière étude sur les jeux d'argent, publiée ce mardi 30 juin par Santé publique France. Ils grattent, ils misent, ils élaborent des stratégies ou s'en remettent au hasard. Mais ils sont de plus en plus nombreux à être accros : 6%, un chiffre en hausse, alors que le nombre total de joueurs continue de baisser. 47% des 18-75 ans déclarent avoir déjà tenté leur chance au cours de l'année écoulée, soit 10 points de moins qu'il y a cinq ans.

Un joueur problématique, qui peut "basculer dans un process addictif", peut se définir "au moyen des cinq C", comme l'explique le docteur Laurent Karila, psychiatre et addictologue. "Le premier C, c'est un usage compulsif, un usage chronique, un usage continu. Il y a un craving, c'est cette envie irrésistible de jouer. On ne peut pas s'en passer. Et le dernier C, c'est des conséquences, sur la santé sociale, physique et psychologique."

L'addiction aux jeux est au final une addiction comme les autres. "L'addiction c'est une maladie du cerveau, de la récompense, des émotions… C'est une privation de libertés. Oui, il y a des conséquences sociales qui vont finir par nous couper de nos proches, du travail et de la société en général."

Les jeux addictogènes sont ceux qui vont apporter une "récompense immédiate". "L'addict ou le joueur veut avoir un flash de neurotransmetteurs dans sa tête. (…) Il faut des choses qui donnent des shoots : des jeux de grattage, des jeux qui donnent des résultats immédiats, des paris en ligne, du poker en ligne."