publié le 26/11/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 27 novembre 2020 à Vincennes, le Prix Hilda. Départ à 18h25. 16 partantes. Trot Attelé. 2.850 mètres. Petite piste. Juments de 6 et 7 ans.

On prend les mêmes et on recommence, celles qui ont disputé l'arrivée du Prix Gemma le 6 novembre, dont la lauréate ce jour-là, le 14 Elite San Leandro, qui a suffisamment de marge encore pour s'illustrer dans son second quinté de rang.

De cette ligne, nous avons "cassé" Eva Girl (pour retenir le 3 Divine Girl, du même entraînement), mais repris le 9 Emilia Ceijy, la forme des trotteurs d'Arnaud Desmottes n'étant pas démentie sur les pistes ces derniers jours.

Franck Nivard avec Elene Bourgeoise

Et puis, comment ne pas voir une première chance au 10 Elene Bourgeoise, qui a connu tous les malheurs du monde le 6 novembre, étant disqualifiée avec Matthieu Abrivard sur son sulky.

Cette fois, c'est Franck Nivard qui s'y colle. Toujours en forme, notre dernière minute devra évidemment espérer un parcours sans anicroche. Et quand on sait que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit, on peut y croire.

Jean-Michel Bazire présente lui le 13 Energie d'Echal. Nouvelle recrue de son effectif, elle a les moyens de briller ici, c'est l'évidence. Elle est l'opposition directe à notre favorite.

Les pronostics :

14. Elite San Leandro

13. Energie d'Echal

10. Elene Bourgeoise

15. Etoile du Perche

11. De La Cheneviere

3. Divine Girl

1. Europa de Chenu

9. Emilia Ceijy



La dernière minute :

10. Elene Bourgeoise