Si certaines affiches d'Europa League semblent rébarbatives aux yeux du profane, elles peuvent néanmoins rapporter gros à l'initié. Car c'est bien en misant sur les résultats des "chocs" Asteras Tripolis - Hiberians FC ou Sarpsborg 08 - Saint-Gall qu'un parieur français a transformé quelques centimes d'euros en véritable tas d'or via le site de paris en ligne Winamax.



Le joueur "Pokercroix" a en effet remporté 134.000 euros en misant 20 centimes d'euros grâce à un combiné de 13 paris sur des rencontres du 2e tour préliminaire de la compétition européenne. "Quand je joue, j'essaye de gagner 1.000 balles, 2.000 balles, ou pourquoi pas un coup de chance à 100.000 balles", a confié l'heureux gagnant à La Provence.

Et le joueur de fanfaronner : "Ça me fera sept ans de crédit en moins à payer, donc autant dire que cela fait du bien." Le chauffeur-livreur de profession, qui récolte l'un des plus gros gains de l'histoire des paris sportifs en France, reconnaît avoir eu beaucoup de chance. "Il en faut, et sur ce ticket-là, j’en ai eu beaucoup : il y a 4 ou 5 matches qui se sont joués dans les cinq dernières minutes", souffle-t-il.