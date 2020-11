publié le 19/11/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 20 novembre 2020 à Vincennes en semi-nocturne, le Prix Ariétis. Départ à 18h25. 16 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Petite piste. Mâles de 5 ans. Ils sont 16 au même échelon, tous des mâles de cinq ans se tenant de près, c'est dire la difficulté de ce quinté dans une catégorie où tout est possible.

Notre confiance va à Jean-Michel Bazire, qui retrouve le 4 Fly Speed, avec lequel il est invaincu en deux tentatives, et à Matthieu Abrivard, qui présente le 10 Fakir du Donjon, irréprochable en sept sorties (dont six victoires) depuis le redémarrage des courses en mai dernier.

Derrière eux, on retient le plus riche du lot, le 16 Fragonard Delo, qui apprécie le parcours et pour lequel la drive d'Eric Raffin a été réservée, ainsi que le 7 Franklin Park, compétitif après deux parcours de remise en jambes.

Notre dernière minute, le 11 Forban, vient lui aussi de faire sa rentrée, en vue de ce qui est pour lui un bel engagement. Déferré des quatre pieds pour l'occasion, il ne devrait pas manquer sa cible, sur un tracé où il s'est déjà illustré...

Les pronostics :

4. Fly Speed

10. Fakir du Donjon

16. Fragonard Delo

11. Forban

7. Franklin Park

14. Fakir de Mahey

9. Fidele Madrik

13. Figolu Frazeen



La dernière minute :

11. Forban