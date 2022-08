Quinté+ du samedi 20 août à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 20 août à Deauville, le Prix de Balleroy. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. Handicap. 1.400 mètres. Ligne droite. Pur-sang de 3 ans.

Ici encore, les chevaux se tiennent de près et le pronostic fait le pari d'un peloton qui va se scinder en deux, avec un avantage aux chevaux s'élançant à l'extérieur de la piste. D'où une favorite, Mammalina (12), qui est en pleine forme et qui dépend d'une écurie en pleine réussite dans ce meeting.

Autre belle chance, Scottish Saint (8) vient de très bien gagner au Touquet, dans un chrono significatif, qui, s'il est répété, peut permettre à cette bonne pouliche de réaliser la passe de deux.

Notre dernière minute, Blue Stars (3) mérite un large crédit pour son expérience et son aptitude au terrain et à la distance. Elle peut être la très belle surprise de cette épreuve. Attention enfin à Everillo (7) qui reste sur un succès et qui ne va pas en rester là.

Les pronostics :

12. Mammalina

8. Scottish Saint

3. Blue Stars

4. Pedrito

14. Il Sogno

2. Elana

7. Everillo

La dernière minute

3. Blue Stars

Résultats du jeudi 18 août à Deauville

La dernière minute s'est imposée, tandis que le favori de RTL, ne déméritant pas, se classe quatrième.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info