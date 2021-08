Quinté du Samedi 14 Août 2021 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 14 Août 2021 à Deauville, les Prix Hong Kong Jockey-Club - Prix du Vieux Bassin. Départ 15h15. 15 partants. Plat. 2.500 mètres. Pur-Sang de 3 ans.

Des trois ans, sur une longue distance et sur une piste appelée à se raffermir : en un mot, l'énigme est d'autant plus difficile qu'aucun des quinze concurrents ne peut être spontanément biffé.

Il faut donc prendre des risques, le premier des nôtres consistant à placer le 5. High Lady en tête de notre sélection. Entraînée par jean-Pierre-Dubois, cette fille de CAMELOT débute certes sur la distance, mais l'expérience qu'elle a acquise dans cette catégorie en fait une révélation possible.

Muni d'œillères australiennes pour la première fois, le 16. Normandy Beech mérite également crédit, cet engagement étant pour lui de premier ordre. En haut de tableau, on s'attardera surtout sur les chances du 1. Pont Mirabeau, dont la qualité et la forme sont sûres. Reste le poids, très élevé, qui n'a rien d'un cadeau.

Notre dernière minute, le 12. American Park, vient de sombrer à Vichy, son jockey ayant manifestement manqué d'à propos avec lui. Associé à Stéphane Pasquier ici, c'est plus qu'une belle possibilité.

Les pronostics :

5. High Lady

16. Normandy Beech

12. American Park

1. Pont Mirabeau

14. Amourdargent

13. Moon Wolf

2. Coolbird

La dernière minute :

12. American Park

Non partant

15. Fernoboy



Résultats du jeudi 12 août à Enghien :

La dernière minute est cinquième, la sélection indique le Tiercé.