Quinté du Vendredi 13 Août 2021 en nocturne à Cabourg : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour quinté du vendredi 13 Août 2021 en nocturne à Cabourg, le Prix Bruno Coquatrix. Départ 20h15. 14 partants. Trot attelé. 2.750 mètres. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Si l'on peut décemment écarter le 11 et le 12 (deux chevaux de trot monté dont les entraîneurs ont mis un emoji rouge sur le site de l'organisateur), les douze concurrents restant peuvent jouer un rôle dans ce Quinté+.

Toutefois, le 5. Emoi Spécial, qui tente de réaliser ici une passe de six, est l'épouvantail de la course. Bon droitier, il ne sera pas loin de la vérité ici. Régulière, le 8. Fillette del Green peut lui être opposée, tandis que le 9. Des Sabots d'Or bénéficie lui d'un engagement en or.



Notre dernière minute, le 14. Concerto Cointerie, est lui aussi idéalement placé au plafond des gains. En dépit de son handicap de 25 mètres, il sera retenu pour une belle place, associé qu'il est à David Thomain, l'un des drivers en vue cet été.

Les pronostics :

5. Emoi Spécial

8. Fillette del Green

9. Des Sabots d'Or

14. Concerto Cointerie

1. Filou de Chardet

2. Diplomate

10. Design Jenilou

La dernière minute :

Résultats du mercredi 11 août à Saint-Malo :

En dépit de la déception causée par les deux grands favoris de cette étape du Grand National du Trot, la sélection est passée entre les gouttes. Elle indique le Tiercé, la Dernière minute se classant deuxième. (Arrivée du quinté : 15 - 1 - 2 - 4 - 5)