Quinté+ du mercredi 24 février 2021 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

publié le 23/02/2021 à 16:57

Le quinté du mercredi 24 Février 2021 à Cagnes-sur-Mer - PLAT. Prix d'Antibes - Handicap - 2500 mètres - Gazon - Pur-Sang de 4 ans et plus. Départ à 13h55. 16 partants.

ISIDRO, notre favori, parviendra-t-il enfin à remporter son premier quinté à la faveur de l'allongement de la distance. On peut le penser, d'autant que ses deux dernières sorties dans la catégorie furent en tous points convaincantes.

Des quatre "Escuder" de l'épreuve, nous avons retenu deux, le 9 HAGAR BERE et le 13 MIXOLOGIST, faisant l'impasse sur MADE TO LEAD et surtout L'INDOMPTABLE, du fait de l'assèchement de la piste qui nous paraît incompatible avec leurs aptitudes de nageuses.

Notre dernière minute, le 1 CHECKPOINT CHARLIE, tourne autour du pot dans ce meeting, mais s'élance comme à chaque fois avec la confiance de son jockey Stéphane Pasquier. On le suit sans hésiter.

Parmi les outsiders, mentionnons la candidature du 12 BELGIAN PRINCE, l'un des benjamins de l'épreuve, dont la régularité est un argument fort...

Les pronostics :

7 ISIDRO

9 HAGAR BERE

1 CHECKPOINT CHARLIE

12 BELGIAN PRINCE

13 MIXOLOGIST

5 LETTYT STORM

3 MONSIEUR XOO

La dernière minute

1 CHECKPOINT CHARLIE

Résultats du lundi 22 février à Vincennes

Le Dernière minute se classe deuxième, battue de peu, la Sélection indiquant le Tiercé.