Quinté+ du dimanche 21 février 2021 à Vincennes : les pronostics

Le Critérium des Jeunes aurait fourni un beau quinté; mais l'Institution est frileuse à l'idée de proposer une course de très jeunes chevaux aux parieurs, fussent-ils les meilleurs de leur génération.

On se rabat donc sur ce Prix d'Arras, qui offre une énigme assez compliquée. Le 9 Diablo de Caponet aura ici une belle carte à jouer, avec son driver-fêtiche, Alexandre Abrivard. En pleine forme, il cherche sa course depuis un moment et pourrait bien la trouver dans ce quinté, pourquoi pas aux dépens de Eire d'Hélios, qui est notre dernière minute.



Préparée en vue de cet engagement providentiel, où elle est placée au plafond des gains, elle n'a contre elle que d'être une femelle, dans une épreuve où ces dernières sont rarement à la fête.

Le 10 Danseur Baroque a retenu notre attention, tout comme le rentrant Domingo d'Ela. Quant à Helena Di Quattro, préférée par Franck Nivard à Dexter des Baux, elle est la plus rapide sur le parcours, tout simplement. Mais c'est une femelle et nous avons évoqué plus haut la loi du genre. Attention, le 2 Excellent Day est non partant.

Les pronostics :

9. DIABLO DE CAPONET

15. EIRE D'HELIOS

10. DANSEUR BAROQUE

5. HELENA DI QUATTRO

3. EQUINOXE

7. NIKY FLAX

6. DOMINGO D'ELA

La dernière minute :

15. EIRE D'HELIOS

Résultats du vendredi 19 février à Cagnes :

Le Favori de RTL est troisième, la Dernière Minute cinquième. La Sélection indique le Quinté.