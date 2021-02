Quinté+ du lundi 22 février 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 21/02/2021 à 14:00

Ne nous y trompons pas : en dépit de son faible nombre de partants, l'énigme que propose ce quinté est corsée. Nous avons en effet affaire à de jeunes chevaux, certains étant ici déferrés pour la première fois, les numéros 1,2,3, 5, 6 et 10.



Nous avons fait du 3 HELLO DE LIGNY notre favori. Il s'est endurci récemment en courant au trot monté et avait auparavant montré de la qualité à l'attelage. Avec Matthieu Abrivard aux commandes, il ne devrait pas taper loin dans cette course ouverte.

Notre dernière minute, le 6 HUGO SPEED permet de revoir Franck Nivard porter les couleurs de Pierre Pilarski et la casaque de BOLD EAGLE, cette fois pour le compte de l'entraîneur Fabrice Billard. En pleine forme, il vient de bien courir sur ce parcours et est appelé à confirmer.



Ensuite, c'est un peu la pièce en l'air. Bazire est présent dans la course, avec le 4 HEROE WINNER, qui n'a rien fait du meeting. Guarato nous présente le 10 HORACE DU GOUTIER, un bon trotteur sans doute, mais absent depuis six mois et associé à un jeune driver qui dispute son premier quinté. Nous les avons pourtant retenus, au cas où...

Quinté du Lundi 22 Février à Vincennes - Prix de Challans - Trot Attelé - 2.700 mètres, Grande Piste - Trotteurs mâles de 4 ans. Départ à 13h50. 13 partants.



Les pronostics :

3. HELLO DE LIGNY

6. HUGO SPEED

1. HASARD D'ERABLE

13. HETY DU GOUTIER

4. HEROE WINNER

10. HORACE DU GOUTIER



12. HORATIUS D'ELA

La dernière minute :

6. HUGO SPEED

Résultats du samedi 20 février à Cagnes :

Le Couplé Gagnant à près de 100/1 en trois chevaux. C'est déjà ça dans une épreuve difficilement déchiffrable, au final.