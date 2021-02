Quinté+ du mardi 23 février 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 22/02/2021 à 14:11

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 23 février à Vincennes, le Prix de Chesnay. Départ à 13h50. 15 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 11 ans.

On prend les mêmes et on recommence dans ce quinté pour vieux chevaux, sur une longue distance et avec deux échelons de départ. Nous avons évidemment retenu les trois meilleures chances du premier échelon, à commencer par le 8 Carioca, qui semble en retard de gains, le 5 Braquo, sur son meilleur parcours, et le 3 Capital Charm, lui aussi meilleur sur le fond que sur la vitesse.

Derrière, notre dernière minute, le 11 Dexter Chatho devra sortir le grand jeu pour pouvoir les devancer. Ce trotteur de classe peut cependant y parvenir : il est, dans le pire des scénarios, un coup sûr à la place.

Deuxième chance à nos yeux du second poteau, le 14 Duel du Gers a des arguments à faire valoir, tout comme le 10 Crêpe de satin, qui sera beaucoup moins joué, mais dont il faut se rappeler la copie rendue le 5 janvier dernier sur cette piste.

Les pronostics :

8 Carioca

11 Dexter Chatho

5 Braquo

14 Duel du Gers

3 Capital Charm

13 Be one des Thrions

10 Crêpe de satin

La dernière minute :

11 Dexter Chatho

Résultats du dimanche 21 février à Vincennes :

Victime d'un accrochage, le favori de RTL a été disqualifié, la dernière minute se classant cinquième.