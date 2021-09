Quinté+ du mardi 28 septembre 2021 à Compiègne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 28 septembre 2021 à Compiègne, le Prix de Beaune. Prix de Beaune. Départ à 13h50. 15 partants (le 6 Ivo est non partant). Haies. Handicap. 3.800 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Sans nul doute, c'est l'état du terrain qui jouera ici le rôle d'arbitre. Ainsi, son alourdissement devrait faire les affaires de notre dernière minute, le 7 Foreign Flower, judicieusement préservée en vue des courses en pistes profondes de l'automne. Notre favori, le 5 Dentor des Obeaux, sera sans doute le favori à la cote, difficile de lui reprocher quoi que ce soit.

C'est également le nôtre, tant sa régularité est grande. Seul souci, et non des moindres : il ne gagne jamais... Parmi les bons outsiders, attention au 4 Betong Emery, qui dépend d'un effectif à qui tout réussit actuellement, voire au 11 Shenko Magic, qui semble tourner autour du pot ces dernières semaines.

Les pronostics :

5. Dentor des Obeaux

7. Foreign Flower

14. Kapteen

2. Kimriver

8. Risky Star

4. Betong Emery

11 Shenko Magic

La dernière minute :

7. Foreign Flower

Résultats du dimanche 26 septembre à Vincennes :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute est 3e, la sélection indique le Tiercé.