Quinté+ du lundi 27 septembre 2021 à Rouen-Mauquenchy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 27 septembre 2021 à Rouen-Mauquenchy, le Prix de la Mairie de Mauquenchy. Départ à 13h50. 16 partants. Course européenne. 2.150 mètres, départ à l'autostart. Trotteurs de 7 10 ans.

Quinté difficile et disputé, qui plus est sur parcours rarement usité sur cette piste. Difficile de ne pas faire confiance au 10. Come on Hugo, qui vient de bien se comporter à deux reprises dans des quintés courus sur la grande piste de Vincennes et qui sera sans doute plus à son affaire sur cette piste plate.

Le 8. Elmer du Belver connaît cet anneau pour y avoir déjà collecté deux accessits en autant de participations. Nous lui ferons également confiance, les chevaux de l'extérieur de la première ligne étant par ailleurs ceux ayant la meilleure expérience de Mauquenchy. À l'inverse, le 1. Efaro s'y est produit une fois et y avait été disqualifié, ce qui ne sent pas très bon.

Notre dernière minute, le 11. Quite E. Wood, dispute sa première course en France. En Suède, il a été régulièrement opposé à des concurrents de valeur supérieure et peut apparaître un peu déclassé ici. Notons que son entraîneur est ultraconfiant. Nous aussi !

Les pronostics :

10. Come On Hugo

8. Elmer du Belver

11. Quite E. Wood

7. Evan Paulo

6. Espoir Caillerie

9. Eros du Brisse

12. Vicki Laksmy

La dernière minute :

11. Quite E. Wood

Résultats du vendredi 24 septembre à Vincennes :

Le Favori de RTL est 8e, battu par le poids, tandis que la dernière minute est tombée. Dur, dur...